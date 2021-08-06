شكرا لمتابعة خبر عن السديس يوجه باستكمال كافة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كافة الوكالات بضرورة الاستعدادات لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة غرة شهر محرم.

كما دعا السديس إلى تهيئة منظومة الخدمات المتطورة ليؤدوا شعائرهم وزيارتهم في بيئة صحية آمنه داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدا أن هذه المناسبة العظيمة التي منَّ الله علينا بعودة العمرة وزيارة الحرمين الشريفين من خارج البلاد تعد مقربة للفرج ومبشرة بعودة الحياة الطبيعية لما كانت عليه قبل الجائحة، والتي ساهمت في تخفيف عدد المعتمرين والزوار من خارج البلاد .

وأصدر توجيها لكافة الوكالات في الرئاسة لبذل المزيد من الجهود ورفع درجة الاستعداد لتوسيع نطاق الإجراءات التي تتماشى مع الإجراءات المفروضة من قبل الجهات المختصة فيما يخص الجائحة وطرق الوقاية منها ومنع انتشارها.