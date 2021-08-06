شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: نتوقع انخفاض الحالات الحرجة والوفيات بـ "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، انخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وقال غليلة لـ قناة "الإخبارية"، إن حالات الإصابة بدأت في الانخفاض وأيضًا أعداد الوفيات والحالات الحرجة.

وأشار إلى أن معظم الوفيات والحالات الحرجة بسبب عدم تلقي بعض الاشخاص لقاح كورونا، مؤكدًا على أهمية أخذ اللقاحات بنفس المعدل حتى تنخفض أعداد الإصابات والوفيات.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أمس الخميس، 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.