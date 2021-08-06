الأحوال المدنية: إيقاف الخدمات لا يؤثر على تسجيل المولود

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن إيقاف الخدمات لا يؤثر على تسجيل المولود، مضيفة أن تصحيح العمر يستلزم زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية مع إحضار ما يثبت تاريخ الميلاد الصحيح.

جاء ذلك ردًا من حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية -عبر تويتر- على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، مفاده «هل إيقاف الخدمات يؤثر على تسجيل المولود؟».

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية أن تصحيح تاريخ الميلاد يستلزم زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية لطلب تصحيح تاريخ الميلاد إلى التاريخ الصحيح، مع إحضار ما يثبت ذلك.

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