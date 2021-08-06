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يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة.. ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة في المدينة وتبوك

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الرياض - محمد عبدالله - تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط خمسة مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه جرى ضبط أربع آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

ودعا الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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