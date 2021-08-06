أمانة الرياض توجه 29 إنذارًا لمقاولين تأخروا في تنفيذ مشاريع خدمية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت أمانة منطقة الرياض 29 إنذارًا لمقاولين لم يلتزموا بنسب الإنجاز المطلوبة في تنفيذ 14 مشروعًا خدميًا بالعاصمة.

وذكرت أمانة الرياض -عبر تويتر- أنها ألزمت المقاولين بخطة عاجلة لتصحيح مسارهم، والمسارعة في تنفيذ المراحل المتبقية؛ ليتفادوا العقوبات النظامية.

من جهة أخرى، نفذت أمانة الرياض 1,826 جولة رقابية خلال شهر يوليو الماضي؛ لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة في نطاق مدينة الرياض، وصادرت أغذية وحجزنا مركبات وضبطنا عمالة مخالفة.

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