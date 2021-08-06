الحصيني: أمطار وعواصف رعدية على 5 مناطق.. الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجر اليوم الجمعة، على معظم المناطق، مع هطول أمطار متفاوتة وعواصف رعدية على خمس مناطق.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: متوقع -إن شاء الله- الجمعة 1442/12/27هـ أجواء حارة نهارًا معتدلة فجراً على معظم المناطق، ومتوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات واليمن.

وأشار الحصيني إلى أن هناك توقعات بهبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية مغبرة، على أجزاء من مناطق الغربية والجنوبية وغرب الوسطى.

وفي تقريره عن طقس اليوم الجمعة، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة), قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية, في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران واجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، تتحول مساءً إلى جنوبية غربية 12-32كم/ساعة, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.