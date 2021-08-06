ملتقى «الرياض المسرحي للعروض المبتكرة» يختتم أعماله

الرياض - محمد عبدالله - اختتمت أمس أعمال ملتقى «الرياض المسرحي للعروض المبتكرة» الذي نظمته الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض لمدة أربعة أيام وحملت عنوان «دورة محمد الطويان»، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل، وعدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الفني والمسرحي.

وتضمن الحفل الختامي عرضاً لمسرحية (خمسة شوال) للمخرج ناصر البريدي وتأليف محمد الطياش، وتحدثت عن تجارب بعض الشباب السعودي في الخارج بعد أن أتيح السفر لهم بعد جائحة كورونا، وشارك في التمثيل (يزيد الشهراني، محمد الخزيم، كريم صلاح الدين، محمد حماده، يسكو، وجدان شاكر، شيماء خولي، قمر هاشم، أشجان، ياسين عسيري) ومن إدارة الإنتاج ماجد العبيد ومساعد المخرج كحيل، ومن هندسة الصوت نجيب العامري؛ تلاها قراءة نقدية للمسرحية ترأسها الناقد والمخرج نايف البقمي.

بعد ذلك أقيم الحفل والذي أعلن خلاله عن عدد من التوصيات منها الدعم المادي والمعنوي والإعلامي للملتقى، والاهتمام به وبجميع عناصره، كما أوصت بأن المحاولات الجادة في خلق عملية الابتكار في العرض المسرحي بحاجة إلى مثابرة وبحث وتعمق في صيغ الابتكار النابع من البيئة والأصالة، واستمرارية إقامة دورات الملتقى المسرحية وفق الظروف المناسبة.

فيما جرى بعدها إعلان أسماء الفائزين بأفضل عمل مسرحي وأفضل ممثل وممثلة درجة أولى وثانية وأفضل نص مسرحي وأفضل إخراج وأفضل عرض.

وذكر مدير الجمعية فرع الرياض عامر الحمود أن الملتقى حقق أهدافه باستقطاب أعداد كبيرة من الموهوبين المسرحيين من الشباب والفتيات السعوديين، مشيراً إلى أن هذا الملتقى تميز بمشاركة العنصر النسائي بكل كفاءة واقتدار، ما أضاف توازن بين العمل الإبداعي والفني، كما تميز باعتماده على مدة تجاوب الفنانين بالحضور وتقديم أطروحاتهم.