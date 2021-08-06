الحيزان يتوقع درجات الحرارة وخريطة الأمطار.. اليوم الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، أن يكون طقس اليوم الجمعة حار إجمالاً، ودرجات الحرارة تتراوح بين أواخر الثلاثين وأوائل الأربعين، أما على شرق المملكة الداخلي فتتراوح بين وسط وأواخر الأربعين.

وقال الحيزان -عبر تويتر- إن الرياح تكون من متوسطة إلى نشطة، على شمال وشرق ووسط المملكة؛ بينما تكون نشطة الحركة من تبوك حتى نجران.

وأضاف أن فرص الأمطار لما تبقى من هذه الليلة خفيفة ومتفرقة، أقصى جنوب غرب القصيم وما بين السليل والوادي، وتشكيلات متفرقة غرب حائل وشرق وجنوب شرق منطقة مكة، وعلى أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية بين القنفذة والقوز.

وأشار الحيزان إلى أنه خلال نهار اليوم الجمعة، الفرص مهيأة لهطول الأمطار بامتداد المرتفعات حتى شمال غرب المدينة المنورة، وتشمل ما بين نجران وجازان ومرتفعات عسير والباحة وإلى الطائف والشرق منها، وجنوب المدينة وغربها، وإلى العيص.

وهناك احتمالية لظهور تشکیلات من السحب الممطرة شمال شرق المملكة وشمال الشرقية، مع عبور موجة علوية.

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