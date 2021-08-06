طقس الجمعة.. رياح وأمطار رعدية على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية، في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تتحول مساء إلى جنوبية غربية 12-32كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.