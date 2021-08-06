جامعة الملك عبد العزيز: الدراسة حضوريا لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز أن الدراسة ستكون حضورياً لجميع المراحل الدراسية (دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا) بالعام الدراسي ١٤٤٣هـ لمن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا.

وحثت الجامعة (في بيان لها على موقعها الإلكتروني) جميع الفئات المشمولة من طلاب وطالبات ومنسوبين على الإسراع لاستكمال جميع الجرعات من اللقاح، قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021م.

وأشارت إلى أنها خصصت مركز لقاحات مضاد لفيروس كورونا، تقوم من خلاله بتوفير الجرعات المطلوبة، وذلك في المركز الرئيس بمقر الجامعة (مبنى ٢٩) لجميع الطلاب والطالبات والمنسوبين وذويهم، وللتسجيل من خلال المنصة عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز، أنها تقوم بخدمة جميع أفراد فئات المجتمع، من خلال الحجز لتلقي لقاح كورونا عبر تطبيق (صحتي).

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