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المرور: ضبط أكثر من 2400 مركبة لتوقفها في أماكن ذوي الإعاقة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي ضبط (2408) مركبات مخالفة بجميع المناطق، وذلك ضمن الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأضاف المرور -عبر تويتر- أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت إدارات المرور من الجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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