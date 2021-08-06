النيابة العامة: حالتان لإخفاء هوية الشاهد وعدم مواجهته بالخصوم

الرياض - محمد عبدالله - بينت النيابة العامة أنه يمكن للمحقق إخفاء هوية الشاهد وعدم مواجهته بالخصوم أو باقي الشهود، في حالتين هما: متى رأى أن ذلك في مصلحة التحقيق أو في مصلحة الشاهد.

وذكرت النيابة -عبر تويتر- أن «مواجهة الشهود تكون إما بمواجهة بعضهم ببعض وبالخصوم، وإما بأن يذكر المحقق لكل شخص ما قاله الآخر، وكلاهما ماثل أمام المحقق».

وتابعت «وللمحقق أن يخفي هوية الشاهد وألا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك» وذلك وفقًا للماد 95 من نظام الإجراءات الجنائية.

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