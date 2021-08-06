هفوة هيروشيما.. رئيس اليابان المحاصر بـ"الغضب الأوليمبي" يعتذر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذر رئيس الوزراء الياباني عن تخطيه بطريق الخطأ أجزاء من خطاب ألقاه في هيروشيما إحياء للذكرى السنوية لقصف أمريكا المدينة.

وفي الساعة الثامنة والربع من صباح يوم السادس من أغسطس/آب عام 1945، ألقت طائرة حربية أمريكية من طراز بي-29، قنبلة أطلق عليها اسم "ليتيل بوي" الصبي الصغير ومحت المدينة، لتقتل 140 ألفا من سكانها الذين قدر عددهم بنحو 350 ألف نسمة، بينما لقي آلاف آخرون حتفهم لاحقا بسبب الإصابات أو الأمراض المرتبطة بالإشعاع.



وقالت تقارير إعلامية إن يوشيهيدي سوجا، تخطى صفحة من الخطاب، الجمعة، وإن الخطأ لوحظ عندما توقفت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (إن.إتش.كيه) عن عرض عناوين تلخص ما يقوله.

وجذب الخطأ الانتباه بسبب أهمية المراسم التي تقام كل عام، لتذكر الذين لقوا حتفهم من الانفجار.

ويتعرض سوجا بالفعل لضغوط من منتقدين للمضي قدما في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وسط زيادة في إصابات كوفيد-19.

وقال سوجا في مؤتمر صحفي بعد مراسم إحياء الذكرى 76 للقصف الأمريكي للمدينة: "أريد أن أغتنم هذه المناسبة لأعتذر عن تخطي بعض أجزاء من خطابي".

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الأجزاء التي تخطاها سوجا تضمنت أن اليابان هي الدولة الوحيدة التي تعرضت لقصف نووي، ومهمتها لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.