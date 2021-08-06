، "ريف": دراسة الطلبات الجديدة لراغبي الدعم بحائل متوقف منذ 10 يونيو ولمدة 3 أشهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - لحين الانتهاء من التحقق من المشروعات

قال البرنامج الحكومي المخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة "ريف"، إن دراسة الطلبات الجديدة للمتقدمين للحصول على الدعم في منطقة حائل متوقفة منذ العاشر من شهر يونيو الماضي لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم التحقق من المشروعات.

وقال برنامج "ريف" في رده على عددٍ من المستفيدين الذين استفسروا عن مضي 60 يومًا على التقديم دون الحصول على الدعم، إن السبب هو إيقاف دراسة طلبات المتقدمين بمنطقة حائل ابتداءً من تاريخ 10-06-2021م حتى 10-09-2021م، لحين الانتهاء من التحقق من المشروعات.

ويقدم برنامج "ريف" دعمًا شهريًا غير مسترد يصل إلى 4500 ريال يشمل الأسر المنتجة، والأنشطة والمنتجات المحلية المدعومة في جميع مناطق المملكة.