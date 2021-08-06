، شاهد كيف أسقط نسور الجو السعودية "الدرون".. وتعليق من القيادة المركزية الأمريكية ،

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نشر حساب وزارة الدفاع السعودية على "تويتر" مقطع فيديو لعملية اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "درون" من التمرين الثنائي الجوي مع القوات الجوية الأمريكية.
ويظهر في المقطع المرئي تفاصيل عملية المحاكاة لاعتراض وتدمير طائرة درون معادية بعد تنسيق بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية.
وأعاد حساب القيادة المركزية الأمريكية على "تويتر" نشر التغريدة معلقًا: "شاهد جانبًا من مناورات التمرين الثنائي الجوي، لرصد ومكافحة المسيرات، بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية".
واتبعتها بتغريدة أخرى معلنة فيها انضمام طائرة من طراز F16 إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية لإجراء تدريب مشترك على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات من دون طيار: "انضمت طائرات من طراز (اف-16) تابعة لـ (الجناح الاستكشافي الجوي 378) إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، لإجراء عملية تدريب مشتركة على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات من دون طيار، مما يدل على التركيز المشترك لأمن المجال الجوي الإقليمي".
يُذكر أن التمرين الثنائي المشترك بين القوات الجوية في البلدين انطلق قبل أيام قليلة في المملكة، ويهدف التمرين إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة عبر محاكاة التهديدات الجوية المحتملة. () القوات الجوية
شاهد كيف أسقط نسور الجو السعودية "الدرون".. وتعليق من القيادة المركزية الأمريكيةياسر نجدي الخليج 365 2021-08-06
نشر حساب وزارة الدفاع السعودية على "تويتر" مقطع فيديو لعملية اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "درون" من التمرين الثنائي الجوي مع القوات الجوية الأمريكية.
ويظهر في المقطع المرئي تفاصيل عملية المحاكاة لاعتراض وتدمير طائرة درون معادية بعد تنسيق بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية.
وأعاد حساب القيادة المركزية الأمريكية على "تويتر" نشر التغريدة معلقًا: "شاهد جانبًا من مناورات التمرين الثنائي الجوي، لرصد ومكافحة المسيرات، بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية".
واتبعتها بتغريدة أخرى معلنة فيها انضمام طائرة من طراز F16 إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية لإجراء تدريب مشترك على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات من دون طيار: "انضمت طائرات من طراز (اف-16) تابعة لـ (الجناح الاستكشافي الجوي 378) إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، لإجراء عملية تدريب مشتركة على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات من دون طيار، مما يدل على التركيز المشترك لأمن المجال الجوي الإقليمي".
يُذكر أن التمرين الثنائي المشترك بين القوات الجوية في البلدين انطلق قبل أيام قليلة في المملكة، ويهدف التمرين إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة عبر محاكاة التهديدات الجوية المحتملة. ()
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
01:08 AM
من فعاليّات تمرين ثنائي مشترك بين قوات البلدين
نشر حساب وزارة الدفاع السعودية على "تويتر" مقطع فيديو لعملية اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "درون" من التمرين الثنائي الجوي مع القوات الجوية الأمريكية.
ويظهر في المقطع المرئي تفاصيل عملية المحاكاة لاعتراض وتدمير طائرة درون معادية بعد تنسيق بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية.
وأعاد حساب القيادة المركزية الأمريكية على "تويتر" نشر التغريدة معلقًا: "شاهد جانبًا من مناورات التمرين الثنائي الجوي، لرصد ومكافحة المسيرات، بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية".
واتبعتها بتغريدة أخرى معلنة فيها انضمام طائرة من طراز F16 إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية لإجراء تدريب مشترك على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات من دون طيار: "انضمت طائرات من طراز (اف-16) تابعة لـ (الجناح الاستكشافي الجوي 378) إلى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، لإجراء عملية تدريب مشتركة على الأنظمة الجوية المضادة للطائرات من دون طيار، مما يدل على التركيز المشترك لأمن المجال الجوي الإقليمي".
يُذكر أن التمرين الثنائي المشترك بين القوات الجوية في البلدين انطلق قبل أيام قليلة في المملكة، ويهدف التمرين إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة عبر محاكاة التهديدات الجوية المحتملة. ()
، شاهد كيف أسقط نسور الجو السعودية "الدرون".. وتعليق من القيادة المركزية الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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