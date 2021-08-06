شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" : أجواء حارة نهارا معتدلة فجرا على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم الجمعة 1442/12/27هـ، بأن يكون هناك أجواء حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات واليمن.

وأشار "الحصيني" إلى وجود رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية والجنوبية وغرب الوسطى.