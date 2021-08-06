خالد بن سلمان يزور «هيئة الأركان».. ويطلع على كل الجوانب العسكرية والدفاعية

الرياض - محمد عبدالله - زار نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الأمير خالد بن سلمان: وجهني ولي العهد بزيارة رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة، والالتقاء بمنسوبيها للتأكيد على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة وما وصلت إليه من تطور وفق رؤية سموه حفظه الله، وذلك لخدمة ديننا وملكنا ووطننا.

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أنه اطلع خلال الزيارة على كل الجوانب العسكرية والدفاعية بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي، بالإضافة إلى الإشادة بجهود قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في العمليات الجارية التي تقودها، وبحثنا سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.