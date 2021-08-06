شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": أكثر من 29 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن هناك أكثر من 29,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية إلى ضرورة أخذ اللقاح والتسجيل عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن عن تسجيل 1055 حالة تعافي جديدة إلى جانب 13 حالة وفاة.