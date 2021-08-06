شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يكشف خطوات تعديل رقم الجوال بحساب أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، اليوم الجمعة، عن خطوات تعديل رقم الجوال في حساب أبشر.

وتفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لـ "توكلنا" عبر موقع "تويتر" مع شكوى أحد الأشخاص والذي قال: "أنا غيرت رقمي بس رفض يجدده برنامج توكلنا أتمنى تحلون المشكلة".

وأجاب تطبيق توكلنا، بأن من لديه حساب في أبشر بعد إتمامه التسجيل بنجاح في توكلنا يمكنه تعديل رقم الجوال بتعديله في أبشر ثم إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا وسيتم تعديله في توكلنا.