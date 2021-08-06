إيقاف 5 فعاليات ومهرجانات مخالفة لإجراءات كورونا في القصيم

الرياض - محمد عبدالله - وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم الخميس، بإيقاف 5 فعاليات ومهرجانات مخالفة مقامة بالمنطقة، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين، بأن توجيه أمير القصيم يأتي حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين وانطلاقًا من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء، مؤكدًا أن توجيه أمير المنطقة نص على أنه لا تهاون مع من لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

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