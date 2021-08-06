لأول مرة.. 399 حيًّا وقرية في الباحة تستقبل ضخ المياه 20 ساعة في اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الجنوبي استلامها لكميات المياه الإضافية المخصصة لمنطقة الباحة من المياه المحلاة والبالغة (80) ألف م3/اليوم.

وبين رئيس القطاع الجنوبي في شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن سعيد العمري أن كميات المياه المحلاة والمخصصة لمنطقة الباحة ارتفعت بنسبة 100% عن السابق؛ لتصل إلى (80) ألف م3/اليوم، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطات تنقية المياه على السدود والآبار الجوفية، لتصل كمية التوزيع اليومية في منطقة الباحة ولأول مرة إلى (160) ألف م3/اليوم.

وأضاف العمري أن شبكات المياه مصممة لاستيعاب الكميات الإضافية من المياه المحلاة والبالغ أطوالها أكثر من (384) كيلومترًا طوليًا موصولة بحوالي (40) ألف عداد لخدمة أكثر من (278) ألف مستفيد على مستوى منطقة الباحة، ليصل معدل ساعات الضخ إلى (20) ساعة يوميًّا في (399) حياً وقرية، وبضخ مستمر (24) ساعة في (٧) أيام في (152) حيًّا وقرية في مدينة الباحة ومحافظات بالجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والقرى المغطاة بشبكات التوزيع.

وأوضح العمري أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل المياه وتوزيعها، وتحسين الأداء التشغيلي، بالإضافة إلى زيادة نسب تغطية شبكات المياه، ما يساعد على تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وقال المهندس العمري، إن هذا المنجز يساهم وبشكل كبير في مواكبة الطلب المتزايد على المياه المحلاة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية واستقرارها في المواسم، مع تقليل الاعتمادية على مصادر المياه البديلة من سدود وآبار جوفية وصهاريج المياه الناقلة حفاظاً على البيئة.

وأضاف أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية تعملان بجهود مشتركة لزيادة القدرات الإنتاجية للمياه المحلاة والمياه المنقاة من السدود والآبار، لرفع كفاءة عمليات التوزيع اليومية، وجاهزية الخزن الاستراتيجي للمياه لتلبية احتياجات المنطقة، بجهود كوادر وطنية تعمل على تجاوز التحديات لتحقيق منجز نصل من خلاله إلى جودة حياة مواطني بلد العطاء والنماء، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز منظومة الأمن المائي للوصول إلى استدامة الموارد المائية من خلال إيصال مياه الشرب للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.