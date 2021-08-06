شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الخامس لـ«موسم الروبيان».. 13 طنا في الدمام والجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية، استقبال كميات الروبيان التي وفرتها المراكب الكبيرة «اللنشات»، والتي أسهمت في خفض الأسعار عما كانت عليه بشيء قليل، وذلك بعد مضي 5 أيام من بدء الموسم، الذي دشن في الأول من أغسطس 2021.

نهاية الجولةواستقبل سوق الجبيل أكثر من 10 أطنان من الروبيان في نهاية الجولة الأولى من بدء الموسم، والدمام أكثر من 3 أطنان، ما يشير إلى نماء تواجد الروبيان في الأيام المقبلة، ونقصه 50 % في سوك السمك بالقطيف.

وأوضح الصياد بفرضة الجبيل يوسف الخالدي أن اللنشات بدأت بإنعاش أسواق المنطقة، بعد قدومها من الجولة الأولى، التي استمرت 5 أيام، مشيرًا إلى أن رخصة المراكب الكبيرة في البحر تستمر 5 أيام، فمنذ دخولها في الأول من أغسطس مجبرة أن تتواجد في الفرضات قبل انتهاء الرخصة، ما أسهم بإنعاش الأسواق.

كميات قليلةوأكد أن الأسواق والحراجات لا تزال متعطشة للروبيان، وأن الكميات التي دخلت قليلة، بسبب توقف مراكب الصيد في الفرضات، ففي الجبيل أكثر من 700 مركب، توجه منها لصيد الروبيان 150 مركبًا فقط، موضحًا أن نقص العمالة وتوقف المراكب سببا في قلة مد الأسواق بالروبيان.

وأشار إلى قدوم 20 قاربًا كبيرًا من البحر في اليوم الخميس، و10 مراكب صيد إلى سوق السمك المركزي بالجبيل، و10 مراكب أخرى توجهت بصيدها إلى أسواق أخرى بالمنطقة، مثل القطيف، والدمام، فما نزلت في سوق الجبيل من عدد الثلاجات حوالي 300 ثلاجة، التي تزن أكثر من 10500 كيلو جرام.

تراوح الأسعاروقال: إن ما تم صيده من قبل اللنشات تراوح بين 25 و30 بانة، وتراوحت الأحجام بين الصغير والمتوسط والكبير، واختلفت الأسعار بين ثلاجات الروبيان، وذلك بحسب حجمه وقوته، وتراوحت الأسعار التي تم التداول فيها بين 300 ريال و1000 ريال، فالصغير والضعيف تم بيعه بسعر 300 ريال، والروبيان الكبير القوي تم بيعه بسعر 1000 ريال، وهو الأمر المبشر بالخير، خاصةً أن الأسعار بدأت تنخفض بعد قدوم اللنشات.

مطاعم وفنادق

وقال الصياد بفرضة الدمام محمد المرخان: إن أعداد الثلاجات، التي وردت سوق الدمام المركزي تغيرت بعد انتهاء الجولة الأولى للموسم، واستبشر رواد السوق خيرًا بعد أن استقبل السوق أكثر من 90 ثلاجة، جاء أغلبها من بحر الشمال، وجاءت من بحر الخفجي حوالي 35 ثلاجة، ومن بحر منيفة 35 ثلاجة، بينما قدمت من بحر الدمام والخبر حوالي 20 ثلاجة.

وأشار إلى أن ما استقبله سوق الدمام حوالي 3150 كيلو جرامًا، وهذه الكمية تعتبر جيدة عما كانت عليه في الأيام الأربعة الأولى، وأن الكميات المتوافرة أسهمت بتباين الأسعار، فما جاء من بحر الخفجي تم الحراج عليه بسعر 2000 ريال، فهو كبير الحجم «فرخ الجامبو»، أما الروبيان الذي جاء من بحر منيفة فبيع بسعر يتراوح بين 700 ريال و800 ريال، فهو متوسط الحجم وقوي أيضًا، بينما ما جاء من الخبر والدمام بيع بين 350 و400 ريال لأنه صغير الحجم وأسود اللون.

وأكد المرخان أن المطاعم والفنادق استحوذت على 70 % من الكميات المتواجدة في سوق الدمام، وباعة المفرق أخذت نسبة 30 % من الكميات، وقلة الروبيان والتنافس على شراء الكميات بالحراج هما من أسهما بوصول الروبيان إلى سعر 2000 ريال للروبيان القادم من الخفجي لأن حجمه كبير وقوي.

القطيف وتاروتوأكد صاحب مفرش بالحراج وسوق تاروت والمتابع للسوق بالقطيف عباس تراب أن الكميات، التي تواجدت بالقطيف عامة انخفضت عن موسم الروبيان السابق 2020 بنسبة 50 %، وأن الأسعار بصفة عامة في الخامس تراوحت بين 300 وبين و700 و900 ريال، بينما في الأيام الأربعة الماضية، تراوح سعر ثلاجة الروبيان بين 400 ريال إلى 1000 ريال، وما قل وندر بيعت ثلاجات بسعر 1200 ريال، وهذه الأسعار بشكل مجمل يعتمد فيها على نوع الروبيان وحجمه وقوته وحتى مكان صيده.

عرض وطلبوبيَّن تراب أن المؤسسات قد استحوذت على الروبيان الوسط الكبير المتواجد في السوق المركزي بالقطيف وبنسبة 40 %، بينما ما استحوذت عليه باعة المفرق والروبيان، الذي طلع من الشرقية سواء لجدة وغرب المملكة لأن موسم البحر الأحمر لم يبدأ بعد أو للرياض بلغ نسبته 60 %.

ولفت إلى أن ما أفرزته المراكب الكبيرة من صيد الروبيان في اليوم الخامس والأخير من الجولة الأولى، أسهم بخفض سعر الروبيان قليلا، وبنسبة 30 % عن الأيام الفائتة، ولكن لا يزال العرض قليلا بالنسبة للطلب، ما أسهم بارتفاع الأسعار عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن نقص العمالة في المراكب وتوقفها أسهم بقلة الروبيان في أسواق المنطقة.