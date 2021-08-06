مركز الملك سلمان يسلم مساعدات طبية لجامايكا

وأوضح السفير الحربي، أن المساعدات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للدول الشقيقة والصديقة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، مؤكدًا استمرار دور المملكة الفعّال في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة.

محمد يوسف

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