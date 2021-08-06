شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم مساعدات طبية لجامايكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، نيابة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعدات ومستلزمات طبية ووقائية لدولة جامايكا؛ لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح السفير الحربي، أن المساعدات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للدول الشقيقة والصديقة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، مؤكدًا استمرار دور المملكة الفعّال في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة.