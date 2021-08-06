اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان يسلم مساعدات طبية لجامايكا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم مساعدات طبية لجامايكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، نيابة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعدات ومستلزمات طبية ووقائية لدولة جامايكا؛ لمكافحة فيروس .

وأوضح السفير الحربي، أن المساعدات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للدول الشقيقة والصديقة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، مؤكدًا استمرار دور المملكة الفعّال في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجائحة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا