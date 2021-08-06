شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم: التدريب مفتاح الوصول لمنطوق الحكم السليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، أن القاضي يحتاج إلى اطلاع كامل ومستمر سواء في النوازل التي تحيط بقضاء ديوان المظالم، أو الكتب والبحوث النوعية المتخصصة في القانون والقضاء، إلى جانب اطلاعه على السوابق القضائية أو المبادئ التي تصدر من المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى الإلمام الشامل بالمعارف المتجددة في مجال اختصاصه.

وحث، خلال لقائه القضاة خريجي دبلوم القانون الإداري الخاص بقضاة الديوان، في ختام برنامجهم التدريبي، أمس، الجميع على تقوى الله -عز وجل- واستشعار عظيم ما ولاهم الله في الفصل بين أصحاب الحقوق، مما يستلزم أداء الأمانة بإخلاص وتفانٍ، واستجلاب الحقوق لأطراف الدعوى، وفق ما تقضي به الشريعة السمحة، وما يُقرره النظام.

ونوه بالعناية التي يخصصها ديوان المظالم لتعزيز جوانب التدريب العلمي والعملي لجميع الكوادر القضائية، وتأهيلهم للممارسة العملية بأحدث الطرق والأساليب المُعينة لهم في أداء أعمالهم؛ لرفع مستوى الكفاءة في السلك القضائي. وأشار إلى البرامج التدريبية ليست المنتهى في المعرفة القضائية، بل هي مفاتيح للوصول إلى منطوق الحكم القضائي السليم.

وقدَّم «اليوسف» التهنئة لأصحاب الفضيلة القضاة خريجي دبلوم القانون، مؤكدًا دورهم المهم في تطوير العمل القضائي من خلال ما تلقوه واكتسبوه من معرفة علمية ونظرية من هذا البرنامج التدريبي، إضافةً إلى حصيلتهم العلمية.

من جانبه، ثمّن الشيخ محمد العسافي -في كلمة نيابةً عن خريجي الدبلوم- الجهود المبذولة من ديوان المظالم في سبيل إكساب القضاة المعارف والعلوم الأساسية؛ تجويدًا لمسيرة العمل القضائي، واهتمامًا بكل ما يسهم في إيصال الحقوق لأصحابها بأمدٍ أقصر وجودةٍ أفضل. بعد ذلك سلَّم معاليه شهادات التخرج لأصحاب الفضيلة القضاة الحاصلين على دبلوم القانون الإداري وعددهم 21 قاضيًا إداريًّا.