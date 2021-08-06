شكرا لقرائتكم خبر عن 75 مشاركا من الصحة بورشة عمل «نزاهة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، بالتعاون مع وزارة الصحة، أمس الأول، ورشة عمل مغلقة عبر الاتصال المرئي بعنوان «السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات» بمشاركة 75 قيادياً من مختلف قطاعات وزارة الصحة، وذلك ضمن المرحة الثالثة من برنامج «وطننا أمانة». وجرى خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة حول مفهوم السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات. يذكر أن برنامج «وطننا أمانة» يهدف إلى تحقيق جُملة من الأهداف التوعوية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومضامين الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.