شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألف أسرة استفادت من برنامج سند محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم برنامج سند محمد بن سلمان الدعم لأكثر من 26 ألف أسرة سعودية، بإجمالي 520 مليون ريال، توزعت بمختلف مناطق المملكة.

وتصدرت الرياض عدد المستفيدين بـ 4118، وحلت الشرقية ثانيا بـ3610، بينما بلغ عدد المستفيدين منطقة مكة المكرمة، 4980، وفي منطقة القصيم 1634، وفي منطقة المدينة المنورة 2621.

واستفاد من المبادرة 1289 في منطقة الجوف، و2162 في منطقة عسير، و1117 في نجران، 1495 مستفيدا بمنطقة جيزان، بينما بلغ عدد المستفيدين في تبوك 874، وسجلت الحدود الشمالية 643 مستفيدا، والباحة 569 مستفيدا.

الفئات المستهدفةويأتي برنامج سند، ضمن المبادرات التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف الفئات المستهدفة في المجتمع، وجاءت فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المُختص بالمساندة المادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في ذات الوقت التحولات الاقتصادية، والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

روابط مجتمعيةوتهدف هذه المبادرة إلى تأسيس روابط مجتمعية وثيقة، تُمكن الفرد في المجتمع السعودي من الانطلاق في طرق الحياة المُختلفة ومشاريعها دون القلق حول احتياجاته الرئيسة، كما يعتمد البرنامج على الشفافية والوضوح في اختيار المستفيدين، ويتم ذلك من خلال طرق وآليات حديثة، يتم تطويرها باستمرار.