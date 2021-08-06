شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات تعليمية بـ24 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أمس، الانتهاء من ثلاثة مشروعات تعليمية في قطاعي أبو عريش والعارضة تجاوزت قيمتها الإجمالية 24 مليون ريال. وأوضح مدير تعليم جازان د. إبراهيم أبو هادي، أن المشروعات التعليمية الجديدة تأتي ضمن خطط وزارة التعليم للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية لاستقبال منسوبي المدارس. وشملت المباني التعليمية الجديدة مدرسة زيد بن الخطاب للبنين بمكتب التعليم بأبو عريش، ومدرستي بطحان وأبو سبيلة للبنات بمكتب التعليم بالعارضة في الحد الجنوبي، وتضم المباني 51 فصلاً دراسياً، وصالات متعددة الأغراض، ومعامل للغات، ومعامل للحاسب الآلي، ومكتبات، وصالات مصادر تعلم، وصالات رياضية، إضافة إلى مرافق أخرى يستفيد منها أكثر من 1530 طالبا وطالبة. كما اطّلع مدير تعليم جازان على سير العمل ونسب الإنجاز في مشروعين تعليميين تابعين لمكتب تعليم المسارحة والحرث يجري تنفيذهما حالياً، وتزيد قيمتهما الإجمالية عن 23 مليون ريال، وتتضمن ابتدائية ومتوسطة المضايا للبنات، التي تشتمل على 36 فصلاً دراسياً، وصالتين متعددتي الأغراض، ومعملين للغات، ومعملين للحاسب الآلي، ومكتبات، وصالتي مصادر تعلم، وغرفتي تدبير منزلي، والعديد من المرافق الأخرى يستفيد منها أكثر من 1080 طالبة.