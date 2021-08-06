شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 جولة رقابية تضبط 70 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكل مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.
وقالت الأمانة إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 23 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا». ودَعت لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.