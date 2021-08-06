شكرا لقرائتكم خبر عن «الجندي الأبيض» تكرم العاملين بمراكز اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في إدارة «العلاقات العامة»، مبادرة «الجندي الأبيض» لتكريم كل العاملين في مراكز اللقاحات من أطباء وممرضين ومشرفين ومتطوعين، تقديراً لما يقدمونه من جهود طيبة في خدمة الوطن، والعطاء الدؤوب في محاربة فيروس كورونا ، وذلك بالتعاون مع تجمع الصحة.

ووزع أمين الأحساء م. عصام الملا، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي د. خالد الملا، ضمن المبادرة، الورود على أبطال الصحة ومتلقي اللقاحات الحاضرين في مركز اللقاحات بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في صورة تقديرية ضمن مشاركة الأمانة المجتمعية في التكريم والشكر تحت مبادرتها، التي تخللت تقديم عروض للأطفال والأهازيج الشعبية.

وأكد م. الملا أن المبادرة تأتي انطلاقاً من أهمية مشاركة الأمانة في تعزيز دورها المجتمعي، الهادف إلى تكريم مَنْ لا يدخرون جهداً في خدمة وطنهم بصفة عامة والمجتمع الأحسائي بصفة خاصة، وتحفيز ذوي الاختصاص المشاركين في ترجمة حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- بصحة وسلامة المواطن والمقيم في هذه الدولة المباركة.