شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا دون الـ1000 للمرة الأولى منذ شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت وزارة الصحة على استمرار التقيُّد بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار، فيما أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 986 حالة مؤكدة، وتعافي 1055 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10311 حالة؛ منها 1424 حالة حرجة.

الجرعات المعطاة

وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 530981 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 512373 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8297 حالة -رحمهم الله جميعًا-. لافتًا إلى وصول إجمالي الجرعات المعطاة إلى 28708405 جرعات.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

العودة الحضوريةمن جهتها، أعلنت وزارة التعليم أمس، عن ارتفاع نسب تحصين لدى طلابها ومنسوبيها باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مبينة أن تحصين الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم العام بلغت 61 %، وفي مراحل التعليم الجامعي ارتفعت إلى 85 %.

وأشارت إلى تحصين 92 % من المعلمين والإداريين والموظفين بمدارس التعليم العام، و64 % من الكادر الأكاديمي وموظفي الجامعات.

ودعت الوزارة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم إلى التطعيم بالجرعة الأولى قبل 8 أغسطس الجاري، وبالجرعة الثانية بعدها بثلاثة أسابيع، استعدادًا للعودة الحضورية للدراسة في 29 من الشهر ذاته، وحفاظًا على سلامة الجميع.

تدابير وقائيةوفي سياق متصل، واصلت صحة محافظة حفر الباطن تقديم وإعطاء اللقاح للفئة العمرية من 12 - 18 عامًا بالتاريخ الميلادي، من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق «صحتي».

ودعت تلك الفئة العمرية للمبادرة والدخول عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية؛ مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة، للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.