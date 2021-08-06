شكرا لقرائتكم خبر عن 4400 مستفيد من الرعاية المنزلية بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير 4476 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال شهر يوليو لعام 2021، استفاد منها 3841 مريضًا من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم 2468 مريضًا من كبار السن - فوق 65 عامًا، باشرها 50 فريقًا بـ 20 مستشفى.

وشملت الخدمات المقدّمة متابعة المرضى الذين لديهم «قُرح الفراش» وتنفيذ الغيار على الجروح، مع المتابعة لـ 77 مريضًا، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعتهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم 1375 مريض سكري، و1594 مريض ضغط دم، إضافةً إلى خدمة 189 مريضًا ممن لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها، كما بلغ عدد سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لـ 146 مريضًا، إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ 119 مريضًا لديهم أنابيب تغذية بالأنف، كذلك نفّذت فرق الرعاية الصحية المنزلية 1163 استشارة عبر الاتصال و285 زيارة مرئية عن بُعد، فيما نفّذت 153 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها.