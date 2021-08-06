شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاح لنزلاء ومنسوبي «ملاحظة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام ومنسوبيها أمس الأولى، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19»، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد، وبعد أخذ موافقة أولياء أمور الأحداث على التطعيم. وذلك بالتنسيق بين قسم العلاقات العامة والإعلام ووحدة الخدمات الطبية بالدار وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وقدم الفريق الطبي بمركز اللقاحات التطعيمات مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، كما قدم نصائح طبية للتوعية بفيروس كورونا واللقاحات المعتمدة للوقاية منه، والرد على استفسارات وأسئلة النزلاء فيما يتعلق بالتدابير الوقائية، التي تقي من انتقال العدوى من المرضى للأصحاء.

وأوضح مساعد الدار لشؤون الأحداث ياسر آل تريك، أن تلقي التطعيم ضد كورونا يأتي انطلاقاً من حرص إدارة الدار وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية على تحصين الفئات المستهدفة من منسوبي الوزارة ونزلاء الدور الإيوائية في جميع مدن ومحافظات المنطقة، وبيَّن أن المبادرة التي نفذتها الجامعة تستهدف الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة لجميع طلاب وطالبات التعليم العام.