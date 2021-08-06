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شكرا لقرائتكم القبض على مُقيمين ارتكبا 5 جرائم سرقة بقيمة 150 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06
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القبض على مُقيمين ارتكبا 5 جرائم سرقة بقيمة 150 ألف ريال
جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365 - واس
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا (5) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات، قُدّرت قيمتها بمبلغ (150,000) ريال.
اتخاذ الإجراءات النظامية
وأضاف متحدث شرطة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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