، الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي تصريحات حول هجمات السفن بالشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - "دوجاريك" أعرب عن الخشية من إجراءات تصعيدية

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، جميع الأطراف للامتناع عن أي تصريحات بشأن الهجمات الأخيرة على السفن في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "من المهم بالنسبة لنا أن تمتنع جميع الأطراف المعنية والمهتمة عن أي إجراءات تصعيدية أو خطاب يزيد من تعقيد الوضع المتوتر"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس، أنها تجري تحقيقًا عاجلاً في حادث تعرضت له سفينة بالقرب من سواحل الإمارات العربية المتحدة.الأمم المتحدة