محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 284523 والوفيات 16557 شخصًا سجلت مصر 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 284523 إصابة من ضمنهم 232280 حالة تم شفاؤها، و 16557 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية 06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 01:58 AM إجمالي الإصابات بلغ 284523 والوفيات 16557 شخصًا مصر تسجل 51 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا مصر تسجل 51 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا سجلت مصر 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 284523 إصابة من ضمنهم 232280 حالة تم شفاؤها، و 16557 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصر تسجل 51 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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