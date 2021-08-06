شكرا لمتابعة خبر عن القبض على مُقيمين ارتكبا 5 جرائم اعتداء على الأموال بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا (5) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (88) بطارية من أبراج شركة اتصالات، قُدّرت قيمتها بمبلغ (150,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.