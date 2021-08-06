شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمالكة مؤسسة لبيعها منتجات إنارة مغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

شهرت وزارة التجارة بمالكة مؤسسة بمحافظة الأحساء إثر صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

وأوضحت الوزارة أن مالكة المؤسسة قامت بعرض منتجات إنارة غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وبلغ عدد ما تم ضبطه في المؤسسة 997 منتج مغشوش.

وأضافت أن المحكمة الجزائية بالدمام قضت بمعاقبتها بغرامة مالية، فضلا عن إغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.