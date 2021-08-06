شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: توطين العمل في المولات سينعكس بشكل إيجابي على الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الأمير سطام بن خالد آل سعود، عن قرار توطين العمل في المهن الخاصة بالمولات المغلقة ومكاتب إداراتها وقصرها على السعوديين والسعوديات.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "تطبيق توطين العمل في جميع المهن بالمولات المغلقة ومكاتب إدارتها حصراً على السعوديين والسعوديات قرار سينعكس بشكل إيجابي على أبناء الوطن".

وأضاف: "سيفتح هذا القرار الكثير من الوظائف لهم وننتظر ما هو الأفضل في المستقبل لتوطين الكثير من الوظائف فأبناء الوطن يستحقون الثقة والعمل لأجلهم".

وكانت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.