مبادرة صوتك مسموع بصحة جازان

أطلقت إدارة التمريض بصحة جازان بالتعاون مع مستشفى إرادة للصحة النفسية مبادرة «صوتك مسموع»، إحدى مبادرات الإدارة ضمن خطتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال بين الرؤساء والمرؤوسين من الكوادر التمريضية ورفع نسبة الرضا، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمستشفى.

وأطلقت الإدارة مبادرتها ببرنامج تدريبي بعنوان «التواصل الفعال وإدارة الاجتماعات» استهدف مدراء ومشرفي التمريض وعدداً من رؤساء الأقسام التمريضية بمستشفيات وقطاعات الرعاية الصحية الأولية بجازان بحضور مدير إدارة مستشفيات صحة جازان «حسن صميلي»، ومستشار مدير صحة جازان «نبيل غاوي»، وجاءت محاور البرنامج كالتالي: مقدمة عن مبادرة صوتك مسموع، التواصل الفعال ودوره في بناء الشخصية المؤثرة، أسرار التواصل الفعال، التعرف على خماسية التوازن في الحياة وتأثيرها في تحقيق النجاح، مهارات التواصل أثناء إدارة الاجتماعات، أخطاء شائعة في إدارة الاجتماعات.

وأوضح مدير إدارة التمريض بصحة جازان أخصائي أول، سعد آل خيرات، أن المبادرة لها آلية عمل ومهام لها عدة أهداف أهمها: تعزيز التواصل بين الرئيس والمرؤوس من الكوادر التمريضية، تعزيز الثقة المتبادلة بين التمريض والقيادات التمريضية، التعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجه التمريض، رفع كفاءة رؤساء ومشرفي التمريض في مهارات التواصل الفعال، تفعيل وسائل التواصل المختلفة بين الرؤساء والمرؤوسين، تلبية احتياجات العاملين من الكوادر التمريضية بكل يسر وسهولة، رفع نسبة الرضا بين الكوادر التمريضية، رفع الوعي لدى التمريض في اتباع القنوات الرسمية للتواصل.