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السعودية | بدائل غذائية توفرها الصناعات التحويلية للتمور

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 9 دقائق - 1:12 صباحًا, 6 أغسطس 2021 م

المناطق - الرياض

توفر الصناعات التحويلية للتمور بدائل غذائية متعددة منها عصير التمر ، والمعمول وعجين التمر ودبس التمر، والكحول الطبي وخل التمور، وبودرة ومربى التمر والوقود الحيوي، وغيرها .
ويتفرع من هذه الصناعات نكهات وأشكال متنوعة، لتوفر بدائل غذائية صحية، حيث شهد موسم عنيزة للتمور والمقام حالياً بالمدينة الغذائية بالمحافظة بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة ، اهتمام كبير من قبل العديد من جهات القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بالتمور الخام أو صناعاتها التحويلية ، نظرا لجودة التمور الموردة للسوق وسلامتها الغذائية .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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