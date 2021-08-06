السعودية | بدائل غذائية توفرها الصناعات التحويلية للتمور

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توفر الصناعات التحويلية للتمور بدائل غذائية متعددة منها عصير التمر ، والمعمول وعجين التمر ودبس التمر، والكحول الطبي وخل التمور، وبودرة ومربى التمر والوقود الحيوي، وغيرها .

ويتفرع من هذه الصناعات نكهات وأشكال متنوعة، لتوفر بدائل غذائية صحية، حيث شهد موسم عنيزة للتمور والمقام حالياً بالمدينة الغذائية بالمحافظة بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة ، اهتمام كبير من قبل العديد من جهات القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بالتمور الخام أو صناعاتها التحويلية ، نظرا لجودة التمور الموردة للسوق وسلامتها الغذائية .