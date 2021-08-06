بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة.

جاهزية القوات المسلحة

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه في “تويتر”: “وجهني سيدي ولي العهد بزيارة رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة، والالتقاء بمنسوبيها للتأكيد على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة، وما وصلت إليه من تطور وفق رؤية سموه حفظه الله وذلك لخدمة ديننا وملكنا ووطننا”.

الجوانب العسكرية والدفاعية

وأضاف “اطلعت من خلالها على كافة الجوانب العسكرية والدفاعية بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي، بالإضافة إلى الإشادة بجهود قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في العمليات الجارية، التي تقودها وبحثنا سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة”.



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