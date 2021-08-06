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بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة

التقى بمنسوبي رئاسة هيئة الأركان وقيادة القوات المشتركة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة.

بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة - متابعات الخليج 365

جاهزية القوات المسلحة

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه في “تويتر”: “وجهني سيدي ولي العهد بزيارة رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة، والالتقاء بمنسوبيها للتأكيد على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة، وما وصلت إليه من تطور وفق رؤية سموه حفظه الله وذلك لخدمة ديننا وملكنا ووطننا”.

بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة - متابعات الخليج 365

الجوانب العسكرية والدفاعية

وأضاف “اطلعت من خلالها على كافة الجوانب العسكرية والدفاعية بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي، بالإضافة إلى الإشادة بجهود قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في العمليات الجارية، التي تقودها وبحثنا سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة”.

بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة - متابعات الخليج 365 بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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