شكرا لقرائتكم خبر المبادرة بأخذ جرعتي لقاح كورونا تقي من المتحورات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و13وفاة، فيما تماثلت 1055حالة للشفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 512,373 حالة.

وحثت الصحة على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار.

ودعت إلى استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار .

إلى ذلك بدأت صحة عسير العمل في التوسعة الجديدة بمركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.

وأوضحت أن المركز يستوعب حاليا 10 آلاف مستفيد يوميا، وتهدف إلى رفع طاقته إلى 15 ألف مستفيد في اليوم، مبينة أنه تمت تهيئة المركز بجميع التجهيزات الحديثة اللازمة، حيث يحوي 18 محطة تسجيل و60 عيادة تطعيم، تساندها 3 عيادات للطوارئ، كما يحتوي المركز على 250 كرسي انتظار قبل التطعيم، و200 كرسي انتظار بعد التطعيم.

وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم.

الحالات الجديدة بحسب المناطق

مكة المكرمة 189

الرياض 177

الشرقية 162

جازان 101

عسير 98

المدينة المنورة 55

القصيم 48

حائل 41

تبوك 35

نجران 29

الحدود الشمالية 24

الباحة 17

الجوف 10