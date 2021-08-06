المبادرة بأخذ جرعتي لقاح كورونا تقي من المتحورات

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وحثت الصحة على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار.
ودعت إلى استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار .
إلى ذلك بدأت صحة عسير العمل في التوسعة الجديدة بمركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.
وأوضحت أن المركز يستوعب حاليا 10 آلاف مستفيد يوميا، وتهدف إلى رفع طاقته إلى 15 ألف مستفيد في اليوم، مبينة أنه تمت تهيئة المركز بجميع التجهيزات الحديثة اللازمة، حيث يحوي 18 محطة تسجيل و60 عيادة تطعيم، تساندها 3 عيادات للطوارئ، كما يحتوي المركز على 250 كرسي انتظار قبل التطعيم، و200 كرسي انتظار بعد التطعيم.
وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم.
الحالات الجديدة بحسب المناطق
مكة المكرمة 189
الرياض 177
الشرقية 162
جازان 101
عسير 98
المدينة المنورة 55
القصيم 48
حائل 41
تبوك 35
نجران 29
الحدود الشمالية 24
الباحة 17
الجوف 10
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