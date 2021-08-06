أرامكو تدعم ذوي الدخل المحدود في تربية النحل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو السعودية، والجمعية التعاونية للنحالين، التي تهدف إلى إطلاق مبادرة أرامكو السعودية لدعم ذوي الدخل المحدود لتربية النحل وتطوير منتجاته بمنطقة المدينة، وذلك بحضور المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية خالد الملحم.

وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس قسم المواطنة في شركة أرامكو سارا التميمي، ورئيس جمعية النحالين بالمدينة المنورة وليد الحازمي، إلى مساعدة (300) مستفيد في المنطقة ومحافظاتها على تحسين تربية النحل وتطوير منتجاته وتوفير المعدات المتطورة، ووسائل اختبار الجودة، إضافة إلى تدريب المستفيدين على إنتاج طرود النحل، ورفع مستوى كفاءة النحالين ووسائل إنتاجهم لتحقيق أقصى طاقاتهم الإنتاجية.

من جانبه أوضح الملحم أن الشراكة تعبر عن سعي أرامكو السعودية للاستفادة من المقومات الطبيعية في مناطق المملكة المختلفة، لإحداث التأثير الإيجابي والملموس على حياة الأفراد ومجتمعاتهم، مشيرا إلى أن المبادرة تعد إضافة لجهود الشركة الهادفة، لإيجاد قيمة مضافة للحرف التقليدية والموارد الطبيعية وتطويرها، لجذب الشباب السعودي إلى قطاع الأعمال الصغيرة والناشئة. وتأتي المبادرة الجديدة التي تنفذها أرامكو في المنطقة ضمن سلسلة المشاريع والمبادرات في التنمية البشرية والاقتصادية، وتحقيق الاستدامة، والتي تؤكد التزامها بدعم جميع مناطق المملكة، من خلال تحديد حاجتها وتزويدها بالمهارات والموارد والخبرات اللازمة، لإيجاد مشاريع تعزز التنوع الاقتصادي والدخل المستدام.

يذكر أن مبادرة أرامكو تركز اهتمامها برعاية ملكات النحل (البلدي) والمحافظة على السلالات المحلية منها، عبر تأسيس منحل يحتوي على 1000 خلية، يصبح من الأصول التابعة للجمعية، ويدعم استراتيجية جمعية النحالين التعاونية، التي تنتج نحو 5,000 من ملكات النحل و2,000 طرد من النحل المحلي الخالص.

الهدف من المذكرة:

