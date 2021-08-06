الصحة تعالج وضع 236 موظفا يحملون مؤهلات زائدة

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القرار نص على منح الموظفين والموظفات الواردة أسماؤهم الدرجة والمستوى المحاذية لأسمائهم بالبيانات المرفقة مع القرار، وطي قيدهم من وظائفهم السابقة اعتبارا من تاريخ مباشرتهم بمقر الوظيفة الجديد، والتي يجب أن تكون خلال 15 يوما من صدور القرار لموظفي الخدمة المدنية، و30 يوما لموظفي التشغيل الذاتي.
وأشار إلى أن مديريات الشؤون الصحية هي المسؤولة عن تمكين منسوبيها من المباشرة على الوظائف التي تم معالجة وضعهم عليها، في حال عدم إيفادهم أو ابتعاثهم في الوقت الراهن، والتسجيل بنظام توثيق بالبوابة الالكترونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإرفاق المسوغات المطلوبة، والالتزام بالاشتراطات اللازمة، لشغل الوظائف الصحية الواردة بدليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وعدم تمكينهم من المباشرة إلا بعد إحضار شهادة التصنيف المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوظائف التي عولج الوضع عليها (رجال/نساء)
98 يحملون درجة بكالوريوس الطب وجراحة الأسنان لشغل وظيفة طبيب مقيم أسنان.
7من فئة أخصائي إلى فئة أخصائي أول تغذية.
7 من فئة صيدلي لفئة صيدلي أول.
9 من فئة أخصائي إلى فئة أخصائي أول في تخصص إدارة خدمات صحية ومستشفيات.
5 من فئة أخصائي إلى أخصائي أول تخصص اجتماع.
1 من فئة أخصائي إلى فئة أخصائي أول تخصص فيزياء طبية.
8 من فئة أخصائي إلى أخصائي أول تخصص علاج طبيعي.
1من فئة أخصائي إلى أخصائي أول تخصص علاج تنفسي.
1 من فئة أخصائي إلى أخصائي أول تخصص بصريات.
2 من فئة أخصائي إلى أخصائي أول تخصص صحة عامة.
41 من فئة أخصائي إلى أخصائي أول تخصص تمريض.
14 من فئة أخصائي إلى فئة أخصائي أول تخصص أشعة.
12 من فئة أخصائي إلى أخصائي أول تخصص مختبر.
2من أخصائي أول إلى أخصائي استشاري تخصص مختبر.
1 من أخصائي أول إلى أخصائي استشاري تخصص خدمة اجتماعية.
1 من أخصائي أول إلى أخصائي استشاري تخصص أشعة.
1 من أخصائي أول إلى أخصائي استشاري تخصص خدمات صحية ومستشفيات.
1 من فئة فني إلى صيدلي.
1 من فئة فني إلى أخصائي تخصص علاج طبيعي.
9من فئة فني إلى أخصائي تخصص إدارة خدمات صحية ومستشفيات.
1 من فئة فني إلى أخصائي تخصص صحة عامة.
1 من فئة فني إلى أخصائي تخصص علاج طبيعي.
1 من فئة فني إلى أخصائي تخصص تخدير.
2 من فئة فني إلى أخصائي تخصص أشعة.
10 من فئة فني إلى أخصائي تخصص مختبر.
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