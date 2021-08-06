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محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس بأكثر من واحد في المئة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 71.29 دولاراً للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً أي 1.4 في المئة لتجري التسوية عند 69.09 دولاراً للبرميل.أسعار النفط
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 12:36 AMأسعار النفط ترتفع إلى 71.29 دولاراً للبرميل
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس بأكثر من واحد في المئة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 71.29 دولاراً للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً أي 1.4 في المئة لتجري التسوية عند 69.09 دولاراً للبرميل.
، أسعار النفط ترتفع إلى 71.29 دولاراً للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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