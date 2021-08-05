السعودية | انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ومبيعات الليلة الأولى تتخطى الـ 200 ألف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي، وسط مشاركة واسعة من الصقارين والمنتجين والمهتمين، وذلك في مقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

وسجّل المزاد في ليلته الأولى حصيلة مبيعات بلغت 221 ألف ريال، لقاء خمسة صقور شهدت تنافسًا قويًا للظفر بها، وذلك لمزاياها التي تتسم بها، وندرة سلالاتها التي تنحدر منها.

ووفر النادي لملاك الصقور مواقع لاستضافتها، وقاعة لإجراء عملية البيع المباشر والمزايدة، مهيأة لاستقبال الصقارين من داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا التي أقرتها وزارة الصحة، وتضمن سلامة الحضور والمنظمين.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي كان قد نظّم في أكتوبر الماضي مزاد نادي الصقور السعودي الأول، المختص في الصقور التي تم طرحها (صيدها أو شبكها) على أرض المملكة، وحقق المزاد حصيلة مبيعات قياسية، تجاوزت 10 ملايين ريال خلال 20 ليلة مزاد، بيع فيها 102 صقر من أربعة أنواع.

ويواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل، وتُنقل فعالياته عبر البث المباشر لمنصات التواصل، وكذلك القنوات التلفزيونية الراعية، ويوفر منصة موثوقة وفريدة من نوعها لبيع الصقور، وسيكون هذا المزاد تنافسيًا يوميًا للبيع المباشر والسريع، يعزز هواية الصيد بالصقور كإرث متجدد، يحرص النادي على نقله للأجيال القادمة.