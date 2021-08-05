شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتابع جاهزية القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، "وجهني سيدي ولي العهد بزيارة رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة، والالتقاء بمنسوبيها للتأكيد على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة، وما وصلت إليه من تطور وفق رؤية سموه حفظه الله وذلك لخدمة ديننا وملكنا ووطننا".

وأضاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل "تويتر"، "أطلعت من خلالها على كافة الجوانب العسكرية والدفاعية بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي، بالإضافة إلى الإشادة بجهود قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في العمليات الجارية، التي تقودها وبحثنا سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة".