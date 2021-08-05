شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تحرير 76 مخالفة بعدد من المجمعات التجارية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، ومساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، و مساعد مدير إدارة الرقابة بفرع الوزارة محمد القطان، وبمشاركة ٢٤ مراقب ومراقبة، شن فرع الوزارة حملة واسعة وشاملة في عدد من المجمعات التجارية بمدينة الدمام، نتج عنها تحرير ٧٦ إنذار مخالفة لتطبيق نظام العمل.

وأكد عبدالرحمن المقبل، في حديث خاص " لليوم “أنه تم قصر العمل على السعوديين وزيادة نسبة التوطين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة.

وأوضح المقبل " لليوم " أن نسبة التوطين والعمل تكون بنسبة 100 % بالمجمعات، ويستثنى منها المطاعم في المجمعات المغلقة حيث تبلغ نسبة التوطين 40 %، بينما يشمل التوطين في المقاهي في المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 50 %.

وأشار إلى أن القرار صدر في 25 شهر شعبان الماضي، وأعطي فرصة تطبيق القرار 120 يوما والذي انتهت في 25 /12 / 1442 هجرية.