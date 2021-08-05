اخبار السعوديه

أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا أمس بأكثر من واحد في المئة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتًا بما يعادل 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 71.29 دولار للبرميل.

عقود غرب تكساس

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتًا أي 1.4 في المئة لتجري التسوية عند 69.09 دولار للبرميل.


شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا