أسعار النفط ترتفع بأكثر من واحد في المئة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا أمس بأكثر من واحد في المئة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتًا بما يعادل 1.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 71.29 دولار للبرميل.

عقود غرب تكساس

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتًا أي 1.4 في المئة لتجري التسوية عند 69.09 دولار للبرميل.

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