الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

جامعة المجمعة تتيح الاستعلام عن الرقم الجامعي للمقبولين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة المجمعة عن إتاحة الاستعلام عن الرقم الجامعي للمقبولين والمقبولات ممن أكد قبوله عبر بوابات القبول.

روابط الاستعلام

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن نتائج المقبولين والمقبولات من خلال الروابط التالية:

• الطلاب

⁦http://rbu-admit.edu.sa/rbu⁩

• الطالبات

⁦http://admit.mu.edu.sa/mu

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